Caorle, al via “La Luna nel Pozzo”, il festival internazionale dedicato al Teatro di Strada

CAORLE - Eccellenze della giocoleria, dell'acrobatica, della clownerie, dell'arte circense, della musica e del teatro invadono piazze e calli di Caorle per la XXVII edizione de La Luna nel Pozzo, il festival internazionale dedicato al Teatro di Strada che da mercoledì 31 agosto a sabato 4 settembre trasforma il borgo storico in un crocevia di artisti provenienti da tutto il mondo (info lalunanelpozzofestival.it). «Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica». Il direttore artistico Marco Caldiron muove da questo celebre aforisma di Friedrich Nietzsche per raccontare un festival dedicato alla complessità. «Quelle parole - dice - ci insegnano che dobbiamo tornare ad ascoltare chi ci sta accanto, imparare a rispettarlo, ad accoglierlo, a capirlo. Solo allora torneremo a ballare tutti insieme. Il teatro, la musica, il circo sono un formidabile mezzo di comunicazione e possono aiutarci a dialogare senza polarizzazioni, senza barriere, senza tapparci le orecchie».

Acrobazie mondiali

Sono 18 le compagnie ospiti dell'edizione 2022 per un totale di oltre cinquanta spettacoli. Dall'Ucraina arriva il quartetto di mimi Dekru, considerati eredi spirituali di Marcel Marceau, tra poesia e satira sociale. Dall'Argentina vengono i Cia Es con il loro magico nastro bianco, la Compañía Per Se, che porterà a Caorle lo spettacolo a due Trashedy, Torpeza Ritmika, clown dal cuore delicato ma pronto a disturbare l'ordine del mondo, e i Mundo Costrini con la loro clownerie musicale in The Crazy Mozarts. Dall'Ungheria faranno il loro ingresso a Caorle i Flame Flowers con la danza spettacolo Waltz of Flames. La compagnia francese Los Putos Makinas stupirà il pubblico con mix di teatro e improvvisazione, mentre i belgi 15Feet 6 danzeranno con pali per il salto con l'asta. E ancora, in prima nazionale lo spettacolo Curtain Call degli artisti tedeschi Circus unARTiq tra tecniche circensi e acrobazie, mentre da Spagna, Italia, Francia e Portogallo i membri delle compagnie Vaya e B-Side presentano lo spettacolo di acrobatica I See You.

Italiani circensi

Non saranno da meno gli artisti italiani. Il trio musicale Dinamica proporrà classici della canzone italiana, la Chilowatt Electric Company con Rex renderà omaggio allo scienziato Tesla, Elisa di Cristofaro arriva con il suo Chiquitin Circus in miniatura, Ermelinda Coccia in Life corre lungo il filo sottile che ci lega alla vita, mentre la compagnia Artemakìa invita a mettersi On the road. E se il pianeta terra non è abbastanza, si spinge fino alla luna Fabio, impersonato da un attore con sindrome di Down, protagonista dello spettacolo di teatro ragazzi Voglio la luna del Teatro Giovani Teatro Pirata. Il Sebastian Burrasca di Fabio Lucignano è invece un personaggio d'aria fresca, e nel teatro di figura di Adele Felici di Operabuffa Teatro c'è Lelo e il suo mondo fatto di energia, percezioni ed emozioni. E Luigi Ciotta in Abattoir Blues parla di maltrattamento degli animali. Infine a far ballare il pubblico la marching band Funkasin Street Band, che già il 31 agosto comincerà a far scaldare i motori del festival.