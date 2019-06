Vola con la moto sul rondò, abbatte un palo: ragazzo in prognosi riservata

di Marco Corazza

CAORLE - Ha perso il controllo dellaUn giovane di Portogruaro è grave in ospedale. È accaduto nel pomeriggio lungo la strada metropolitana San Stino / Caorle. Il motociclista, che stava rincasando dal mare, all'improvviso ha perso il controllo della due ruote, finendoad Ottava Presa di Caorle. La moto è quindi volata in alto, finendo contro un palo della segnaletica stradale. Il Portogruarese è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti in ambulanza e con l'elicottero. Per lui si è reso necessario il trasferimento all'ospedale di Mestre dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul luogo dell' incidente anche la Polizia locale di Caorle, che sta vagliando le sue condizioni psicofisiche dell' uomo, e il soccorso stradale Vaccaro.