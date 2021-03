Spaventoso frontale tra auto: muore una ragazza di 25 incinta

CAORLE - Schianto tra auto sulla strada per Eraclea, una ragazza di 25 anni incinta perde la vita . È successo poco prima delle 11 sulla strada metropolitana 54, in prossimità del Lido Altanea di Caorle.

Incidente oggi

Due le autovetture coinvolte in un spaventoso frontale. Nel botto gli automobilisti sono rimasti bloccati nell'abitacolo. Immediato l'arrivo dei soccorsi con i sanitari del 118, arrivati in ambulanza e con l'elicottero. Con loro anche i Vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare i coinvolti dalle auto.

Morta una donna

Una donna, che pare fosse passeggera di una delle due auo, è purtroppo deceduta. La vittima era incinta. La Polizia locale del Distretto ha chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

