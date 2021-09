Caorle, incidente alla Brussa con al Mini: gravi un ragazzo e una ragazza Foto

CAORLE - L'auto che finisce fuori strada, le ruote che volano via e in due rimangono feriti. Spaventoso incidente nella notte alla Brussa di Caorle con due giovani ricoverati in ospedale in serie condizioni.

Incidente in Mini

Lo schianto è accaduto ieri sera verso le 23.30 lungo la strada metropolitana che porta alla località naturalistica caorlotta. A bordo di una Mini c'erano due giovani, un ragazzo e una ragazza. Lungo un rettilineo, in prossimità di una doppia curva già teatro di diversi incidenti, il conducente ha perso il controllo dell'auto. La Mini è volata fuoristrada. Un botto impressionante, tanto che le ruote anteriori si sono staccate, volando via a metri di distanza. I due giovani, rimasti incastrati nell'auto con la capotta semi schiacciata, sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco di Portogruaro che sono arrivati poco dopo. Con loro anche i sanitari del Suem e i carabinieri di Villanova di Fossalta. Le condizioni della coppia sono apparse subito serie. I due giovani sono stati trasferiti in ospedale a Portogruaro con codice rosso. Ora i carabinieri stanno valutando cause e responsabilità. Sul luogo dell'incidente è dovuto intervenire il soccorso stradale Vaccaro che ha dovuto faticare per rimuovere l'auto completamente distrutta.