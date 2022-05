Incidente a Caorle, vola fuoristrada con la Smart: 51enne incastrato Foto

CAORLE (VENEZIA) - L'asfalto viscido dopo la pioggia e un automobilista che vola fuoristrada con la Smart. L'incidente è accaduto questa mattina, venerdì 6 maggio, verso mezzogiorno alle porte di Caorle.

Incidente oggi a Caorle

L'uomo, un 51enne del posto, stava percorrendo la strada metropolitana che da Caorle porta a Porto Santa Margherita. Giunto in prossimità del ponte sul Livenza, nella località di Sansonessa, ha perso il controllo della piccola autovettura volando fuoristrada. La Smart si è schiantata nel fossato che costeggia la strada con il caorlotto rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem partiti dal locale Punto di primo intervento con i Vigili del fuoco arrivati da Portogruaro. Rimasto incastrato nell'abitacolo, i soccorritori hanno dovuto faticare per liberare l'automobilista. Per lui si è reso necessario il trasferimento in ospedale mentre il soccorso stradale Vaccaro ha recuperato la Smart.