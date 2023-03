Caorle, trenta hotel già aperti per Pasqua: prenotazioni soprattutto dai turisti italiani

CAORLE (VENEZIA) - Pasqua è ormai alle porte e gli operatori del comparto alberghiero a Caorle sono pronti ad accogliere i primi ospiti della stagione turistica 2023. Un dato significativo rilevato dagli uffici Federalberghi riguarda il numero di strutture alberghiere che saranno aperte per la Pasqua: oltre una trentina gli alberghi pronti ad accogliere i turisti, nonostante quest'anno la festività cada nella prima decina di aprile.

«Le prospettive per la Pasqua sono positive - commenta la Presidente di Federalberghi Caorle, Kay Turchetto -. Una trentina di alberghi saranno aperti perché, per il periodo, abbiamo rilevato interesse per la nostra località, soprattutto da parte degli italiani. Il numero di strutture alberghiere aperte avrebbe potuto essere anche superiore, ma diversi associati sono ancora alle prese con le ristrutturazioni delle proprie strutture. Un segnale che riteniamo positivo per la categoria perchè da un lato certifica lo stato di buona salute delle imprese che, nonostante le difficoltà del periodo, hanno ancora la forza economica per riqualificare le proprie strutture; dall'altro è un segnale del grande impegno degli albergatori di Caorle volto a garantire una vacanza sempre più di qualità ai propri ospiti».

Dal punto di vista delle nazionalità si segnalano prenotazioni per il periodo pasquale di turisti di lingua tedesca, tra i più fedeli a Caorle, ma soprattutto di ospiti italiani che anche in primavera vogliono approfittare delle festività per vivere la località in un periodo particolare come la Pasqua, ricco di suggestione anche per le tradizionali liturgie del periodo.