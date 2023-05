Il Giro d'Italia passa a Caorle, chiude il casello Meolo-Roncade fino al passaggio completo dei ciclisti

MEOLO - RONCADE - In occasione della 17esima tappa del 106° Giro d’Italia, Pergine Valsugana (Trento) – Caorle (Venezia), che si svolgerà domani, mercoledì 24 maggio, è stata adottata una ordinanza di sospensione temporanea della circolazione lungo le strade interessate dal percorso di gara.

Per ciò che attiene alla rete autostradale in concessione ad Autovie Venete, verrà chiuso temporaneamente, a partire dalle ore 13 e fino al completo passaggio dei professionisti, il casello dell’autostrada A4 “Meolo–Roncade” – sia in entrata sia in uscita -, in quanto lo svincolo ricade sul percorso della tappa.