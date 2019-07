CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAORLE - Furti tra le auto parcheggiate in centro a Caorle: in due finiscono in manette, salvo poi essere rimessi in libertà. L'altra sera sono stati alcuni residenti a segnalare la coppia nei pressi di viale Panama. L'auto con la coppia a bordo si stava spostando ripetutamente tra i parcheggi dei condomini. Da qui la richiesta al 112 di intervenire. Sono bastati pochi minuti per i carabinieri diretti dal maresciallo Francesco Lambiase per arrivare con due pattuglie in zona. Dopo aver rintracciato il mezzo, i militari lo hanno...