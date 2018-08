© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAORLE - Cadavere in riva al mare:Intorno alle 20 di lunedì alcuni bagnanti hanno scoperto in spiaggia il corpo di una donna e hanno avvertito carabinieri giunti poco dopo con i sanitari che hanno accertato il decesso, avvenuto per annegamento.Nell’ipotesi che si trattasse di una turista sono scattate ricerche a Caorle e quindi in altre località balneari, senza esito: nessuna denuncia di scomparsa. Gli investigatori dell’Arma stanno indagando per risalire alla identità della donna, robusta, con i capelli bianchi corti, dell’apparente età di 70 anni; indossava un costume intero nero e verde. Chiunque pensi di avere notizie utili può chiamare il 112.