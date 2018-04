Coppia ospita a casa il parroco e viene accusata di truffa: assolta

di Roberta Brunetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAORLE - All’età di 80 anni, quando era stato messo a riposo da parroco didi Caorle, non aveva trovato un posto dove vivere. Così don, si era rivolto ad una famiglia di, che gli aveva chiesto unper ristrutturare la casa in modo da ospitarlo: in meno di un anno l’anziano prelato aveva consegnato alla coppia più di, sottoscrivendo l’impegno a versarne altri 30mila. Unaper ladiche aveva chiesto la condanna dei due coniugi. Ma il giudice penale,, li ha“perché il fatto non sussiste”. Dal dibattimento, infatti, non sarebbero emerse prove per sostenere la tesi dell’imbroglio ordito ai danni dell’ex parroco.