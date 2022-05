In mezzo al mare mosso con la barca alla deriva. Equipaggio con due bambini salvato in extremis Foto

CAORLE - Si sono ritrovati con il motore fuori uso con condizioni meteo proibitive al largo di Caorle, l'equipaggio con due bambini viene portato in salvo dalla Guardia costiera. Hanno rischiato grosso le 6 persone che ieri hanno dovuto chiedere aiuto mentre si trovavano in navigazione al largo di Caorle.

L'allarme è scattato ieri, sabato 28 maggio 2022, alle 17.26, quando alla Sala Operativa di Circomare Caorle,allertata da un privato, si è messa in navigazione per un’imbarcazione a vela denominata Tholea, con a bordo sei persone di cui due bambini, di nazionalità tedesca, si trovava in difficoltà, alla deriva, a circa 3 miglia dalla costa di Caorle, in condizioni meteo marine particolarmente avverse, già previste ed annunciate dai bollettini delle ore precedenti. Nonostante le comunicazioni fossero non molto chiare, a causa della poca comprensione da parte del personale di bordo e la tensione creatasi sull’imbarcazione da diporto, la sala operativa è riuscita a rimanere in contatto, facendosi fornire le informazioni necessarie per un pronto intervento e tranquillizzare i malcapitati, tutti in buono stato di salute, ma l’imbarcazione riscontrava un’avaria al motore. Il personale della Capitaneria di Porto di Caorle prontamente si adoperava con il proprio mezzo GCA03 per raggiungere il mezzo in difficoltà.