CAORLE - Un boccone che finisce di traverso e un bambino di 11 anni che rischia di soffocare. È ricoverato nell'ospedale pediatrico di Padova un bimbo milanese in vacanza con la famiglia sul litorale di Caorle. Il giovane era arrivato con i genitori a Duna Verde per passare qualche giorno in relax e divertimento al villaggio Sant'Ignazio. È qui che l'altra sera il giovane stava cenando con mamma e papà.

Il pericolo

All'improvviso il viso è cambiato di colore con l'undicenne che faticava a respirare. I genitori hanno tentano in qualche modo di aiutarlo, lui continuava a tossire per cercare di espellere quel boccone rimasto lì, di traverso in gola. Nonostante ogni tentativo per il ragazzino è diventato sempre più difficile riuscire a liberarsi. Immediatamente viene lanciato l'allarme e dal Punto di primo intervento di Caorle sono partiti i soccorritori con l'ambulanza. Nel frattempo da Treviso si è alzato in volo anche l'elicottero del Suem che è atterrato poco distante.

Per il giovane milanese si è reso necessario il trasferimento in ospedale a Padova dove è stato sottoposto alle cure mediche perché il boccone di carne era finito nei polmoni. Fortunatamente è fuori pericolo di vita ma se l'è vista davvero brutta. Solo 24 ore prima un coetaneo veneto in vacanza sempre con mamma e papà sul litorale di Bibione aveva avuto lo stesso incidente. È stato il papà a riuscire a far espellere quelle boccone dopo qualche colpo deciso con la mano sulla schiena.