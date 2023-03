CAORLE - Evitare lo spreco d'acqua e migliorare la scenografia del parco. Sono gli obiettivi che Aquafollie vuole raggiungere attraverso un ambizioso progetto di ristrutturazione. Con l'investimento di 1 milione di euro, il parco acquatico di Caorle intende risanare le tubazioni, rifare il sistema di filtraggio dell'acqua, realizzare il restyling di un'attrazione storica e creare una scenografia nuova di stampo disneyano. Il vasto cantiere prevede l'intervento di una decina di aziende italiane e locali, oltre alle maestranze del Parco. I lavori sono propedeutici al risparmio e alla salvaguardia di un bene sempre più prezioso come l'acqua e mirano a eliminare perdite, sprechi e inefficienze attraverso interventi infrastrutturali e accorgimenti scenografici ad-hoc.

GLI INTERVENTI

In particolare, sono state intercettate e sostituite tutte le vecchie tubazioni che collegano le piscine agli impianti di filtrazione, sia in Fisherman's Bay che nelle vasche di arrivo degli scivoli: si tratta di circa un chilometro di tubature. Sempre nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente, è stata modificata la modalità di immissione in piscina dell'acqua clorata e il sistema di ricircolo è stato reso più efficiente. Inoltre, sono state costruite barriere contenitive scenografate e realizzati altri interventi strutturali per evitare lo spreco di acqua conseguente all'ingresso in piscina degli utilizzatori degli scivoli.

«Questo importante intervento - spiegano dalla struttura - si innesta in un percorso virtuoso, avviato già nel 2018 e che verrà sviluppato ulteriormente in futuro, che ha lo scopo di porre un'attenzione sempre maggiore nei confronti della risorsa idrica». I lavori, infatti, comporteranno un risparmio idrico stimato di 150/180 metri cubi al giorno di acqua, tra i 15mila e i 18mila metri cubi circa in una stagione e, di conseguenza, anche un minor utilizzo di prodotti chimici e di energia elettrica, contribuendo così alla salvaguardia dell'ambiente. Il progetto include inoltre l'installazione di una scenografia innovativa, che creerà una rocca che ospita in cima un castello, da cui partono quattro attrazioni. Gli storici scivoli Pista Blanda saranno, invece, inseriti in un nuovo scenario che riporta alla mente gli anni 60 e il mitico Maggiolino Herbie. La conclusione dei lavori è prevista per maggio, in tempo per svolgere le pratiche in vista dell'apertura del Parco fissata il primo giugno.