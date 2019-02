Lite fra conviventi: lui ha la peggio. Ferite da taglio e frattura alla mano

VENEZIA - I Carabinieri di Venezia sono intervenuti, in un appartamento del Sestiere di Cannaregio in pieno centro storico, a seguito di una violenta lite tra una coppia di Veneziani, lei 33 enne, e lui 46enne, legati tra di loro da un rapporto di convivenza.



L'alterco, scoppiato per cause in corso di accertamento ma che sembrerebbe legato al fatto che il loro rapporto appariva deteriorato e si avviava alla conclusione, sarebbe scoppiato a seguito del rifiuto da parte della donna di far entrare il convivente nell'abitazione. Dopo una fase iniziale di insulti verbali si sarebbe passati alle vie di fatto. Alla fine ad avere la peggio, tra i due, è stato soprattutto l'uomo che ha riportato ferite da taglio multiple su varie parti del corpo, presumibilmente procurate con un pezzo di vetro derivante forse da una bottiglia o da un quadro, oltre alla frattura del "quinto" metacarpo della mano destra. La prognosi è stata di 30 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA