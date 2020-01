Il cane Max - nella foto - si è smarrito il 3 dicembre scorso da via Colombara zona Forte Tron di Marghera: è stato poi avvistato sulla vicina camionabile.



Chiunque lo avesse visto chiami Davide al 393/9168423: ricompensa per chi aiuterà a riportarlo a casa.



I proprietari hanno costituito gruppi social e WhatsApp di volontari e Davide ha pure acquistato un drone per effettuare ricerche dall'alto.