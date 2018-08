Cane senza guinzaglio in campo: scoppia la polemica tra proprietario e vigili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Sarà il caldo o l'effetto dell'invasione di turisti che non lascia tregua. Fatto sta che, nella giornata di Ferragosto, inattorno al'ora di pranzo, sono volate parole a causa deldinoto negoziante della zona, trovato dalla Polizia localesu segnalazione di alcune persone.L'esercente ha reagito all'intervento dei vigili in maniera animata e polemica, prima spiegando che il suo golden retriever è anziano e innocuo, poi lamentando che vengono sanzionati solo i veneziani, mentre poco o nulla si fa in città contro scatolettisti, borseggiatori, mendicanti e truffatori d'ogni tipo. Dopo aver discusso per un po', Sartori è entrato nel suo negozio ed è uscito pochi istanti dopo con un cavalletto, sul quale ha appoggiato un cartello con la scritta Shit Republic (Repubblica di...), diventato in pochi minuti oggetto di curiosità e di fotografie dei passanti.