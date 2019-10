Bimbo di tre anni gioca con il cane: morso alla fronte e al mento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOTTOMARINA (VENEZIA) - Forse il bambino voleva giocare con ilma, avendo solo tre anni, non ha usato l'approccio giusto e l'animale ha reagito malamente,. L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio a, in corte Granda, in circostanze ancora non ben chiarite e il piccolo, che ha riportato diverse ferite alla fronte e al mento, è stato soccorso dai genitori che lo hanno portato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia. Qui i sanitari, dopo aver eseguito la necessaria profilassi per eventuali infezioni, lo hanno indirizzato all'ospedale pediatrico di Padova, per essere seguito in un ambiente specializzato nella suturazione di simili ferite.