«Quando si dice che i cani sono terrorizzati dai botti. Lui si è arrampicato a cinque metri di altezza per paura degli scoppi». La storia (a lieto fine, nonostante le premesse) è stata postata su Facebook dall’anagrafe canina dell’Ulss 3: un cane, scappato dalla propria abitazione per i petardi esplosi la notte di Capodanno, ha cercato rifugio in alto arrampicandosi su una ringhiera. Un cane però non ha esattamente le stesse abilità di un gatto: arrivarci, in alto ci arriva, ma scendere è tutto un altro paio di maniche. Per aiutarlo, allora, sono intervenuti appunto gli operatori del servizio veterinario dell’Ulss 3 Serenissima, che hanno preso in consegna l’animale e l’hanno riconsegnato ai suoi proprietari. L’animale sta bene, passato lo spavento.