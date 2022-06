CAMPONOGARA - Piccolo Spitz Tedesco di tre anni aggredito e ucciso da un altro cane in centro a Camponogara. La padrona, una signora del paese, ferita anch’essa nel tentativo di proteggere il suo cagnolino è ancora molto provata dall’accaduto, che racconta in lacrime: «Domenica sera verso le 21, come ogni giorno da quando il mio piccolo Spitz Tedesco era con me, ero in passeggiata in centro a Camponogara. Un percorso fatto tante volte - ricorda la proprietaria del cagnolino-, nei pressi del teatro comunale Dario Fo, con lui a guinzaglio prima di rientrare. Questa volta però davanti a me ho visto a qualche metro di distanza arrivare un cane di grossa taglia, al guinzaglio con il padrone».

La signora dunque racconta di essersi guardata attorno per vedere se poteva cambiare strada per non incrociare con il suo cagnolino di appena 5 chili il cane di grandi dimensioni. In pochi istanti però è avvenuta l’aggressione con il triste epilogo: «Come molti padroni di cani sanno, si cerca di evitare a volte di incrociare altri cani più grandi -spiega la padrona- ma non ho avuto il tempo di farlo. Questione di secondi e il cane più grande è piombato addosso al mio cagnolino, azzannandolo in più punti e procurandogli ferite importanti. Io e la persona che era con me per istinto abbiamo cercato di intervenire: anche noi siamo stati feriti e abbiamo avuto bisogno di cure al Pronto Soccorso».Finito il momento di concitazione la proprietaria del cagnolino è corsa in clinica veterinaria: «Era ancora vivo arrivati dal veterinario ma la quantità e la gravità delle ferite era importante e dopo due ore è morto. Siamo ancora sotto choc per quanto accaduto, è stato terribile. Ho intenzione di procedere con l’accertamento dei fatti ma voglio raccontarlo per tutelare la sicurezza di altri cani e dei loro padroni».