Cane lasciato per ore in auto sotto il sole: proprietaria denunciata

JESOLO - È stata denunciata per abbandono di animali una donna di 54 anni che ieri ha lasciato il proprio cane per ore all'interno dell'auto in parcheggio, a Jesolo. L'animale era stato notato da un ragazzo che stava andando in spiaggia, verso mezzogiorno. Quando il giovane è tornato indietro, verso le 18, ha visto che il cane ancora dentro l'auto, ed ha deciso ad avvisare il 113.



I poliziotti sono risaliti al numero di telefono della proprietaria del veicolo, una donna italiana, ma i tentativi di rintracciarla sono stati vani. Così hanno forzato il finestrino, lasciato un po' aperto per favorire il ricircolo d'aria, e senza rompere il vetro sono riusciti ad aprire la macchina. Il cane, un cocker in età avanzata, era fortemente provato dal caldo e dalla mancanza di cibo ed acqua; all'interno c'erano due ciotole, entrambe vuote. È stato rifocillato di acqua e cibo, e si è presto ripreso. La proprietaria è giunta in commissariato a sera inoltrata, ed è stata denunciata.

