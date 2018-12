di Mauro De Lazzari

FAVARO - Non poteva esserci periodo migliore del Natale per questo genere di notizia. La buona nuova sotto l'albero a Favaro è che la moglie di , il trentasettenne morto lo scorso settembre a causa di un cancro fulminante , è stata assunta dalla direzione dell'ipermercatoin sostituzione del marito.La notizia dell'assunzione si è sparsa velocemente a Favaro, dove la signora Laura vive con i suoi due bambini, un maschietto e una bambina di 3 e 5 anni, ed è stata accolta con tanta emozione dalla gente del posto proprio per il significato di profonda umanità che rappresenta. Gianluca era una persona benvoluta da tutti e, tra l'altro, molto conosciuta per il lavoro di cassiere che da anni svolgeva prima presso il supermercato Alì di via Triestina e da ultimo all'Aliper di via Altinia.