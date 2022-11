«I canali Rai sono invisibili a Venezia, subito esenzione del canone per i residenti», la richiesta di Adico

VENEZIA - «I canali Rai sono invisibili a Venezia, per questa ragione da mercoledì in Adico sarà disponibile la diffida per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone». A parlare è Carlo Garofolini, presidente dell'Associazione Difesa Consumatori (Adico).

«Sono molti i residenti del centro storico veneziano - si legge nel comunicato - privati dallo scorso marzo (quindi da nove mesi) di tutti i canali Rai, per i quali, però, viene corrisposto regolarmente il canone. Da Castello all’isola di Sant’Elena, dalla Giudecca al Lido la protesta si fa sempre più forte». Per questa ragione, da mercoledì prossimo Adico ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente una diffida da inviare alla stessa Rai con la quale si chiede in sostanza l’esenzione dal pagamento del canone e la restituzione di quanto finora pagato.

Come richiedere la diffida

La diffida sarà disponibile da mercoledì prossimo. Per riceverla si dovrà inviare la richiesta all'indirizzo mail: ufficiostampa@associazionedifesaconsumatori.it.