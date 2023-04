MESTRE - «Abbiamo navigato per decenni lungo un canale che Consorzio e Comune hanno sempre ignorato e, tra rifiuti, argini crollati, alberi abbattuti e lasciati di traverso e relitti affondati, abbiamo pagato concessioni annuali senza avere nulla di ritorno, se non il costante interesse dei ladri di cui siamo stati e siamo tuttora in balia». Comincia così il comunicato del Comitato per la salvaguardia dell'Osellino che fotografa la desolante situazione con cui i diportisti del tratto del corso d'acqua compreso tra Mestre e Campalto hanno dovuto finora fare i conti.



LA RIQUALIFICAZIONE

Il progetto di riqualificazione a cui il Consorzio Acque Risorgive sta lavorando da tempo risolverà finalmente il problema della navigazione, ma non darà modo alla stragrande maggioranza degli appassionati della nautica di gioire. Il motivo è presto spiegato, perché la prevista chiusura, con qualche eccezione stagionale, del manufatto "alle Rotte", di recente ripristinato, impedirà l'uscita dei natanti in laguna attraverso la via più breve, obbligandoli ad accedere immettendosi, cinque chilometri più avanti, lungo il canale dell'aeroporto. «Raggiungere quell'unica via di uscita non significa solo chilometri da percorrere in più, consumi e costi in aumento e maggiore inquinamento scrive il Comitato - ma vorrà dire sfociare in quell'autostrada di taxi e lancioni granturismo che è il canale dell'aeroporto, mettendo a repentaglio la vita, perché di questo si parla, di famiglie intere. Senza poi dimenticare che l'unica via di uscita diventerebbe anche l'unica via di rientro, e tutti noi sappiamo quanto sia importante poter entrare da San Giuliano, quindi attraverso "le Rotte", in caso di maltempo».



Secondo quanto sostiene il direttore di Acque Risorgive, Carlo Bendoricchio, la chiusura del manufatto è necessaria per evitare l'interramento del fiume: perché chiudendo la via d'uscita dell'acqua verso San Giuliano la si forzerebbe verso Tessera e aumentando la sua velocità si eviterebbe il deposito dei detriti e l'interramento del fiume, riducendo allo stesso tempo anche la risalita del cuneo salino. I diportisti, però, non la pensano così. «La portata del fiume è praticamente nulla scrivono e per questo motivo, per stessa ammissione del Consorzio, negli anni il Marzenego e altri canali sono stati deviati, con l'obiettivo di ridurre gli sversamenti di fosfati in laguna e ciò ha ridotto drasticamente la portata del fiume. Anche chiudendo il manufatto, quindi, l'acqua non avrebbe la forza di evitare il deposito di detriti».



SQUILIBRIO AMBIENTALE

A detta del Comitato la chiusura del manufatto sarebbe inopportuna anche per altri aspetti: «La laguna è ormai diventata un braccio di mare e lo dimostra il fatto che l'acqua è più salata al punto che proliferano le ostriche sotto le arcate del Ponte della Libertà e sono scomparse numerose specie autoctone che hanno lasciato il posto a quelle aliene». «Se il canale è interrato ribadisce il comitato è a causa della mancata manutenzione di questi decenni. Quello che noi chiediamo è di conciliare le finalità del progetto con le necessità dei fruitori dell'Osellino: lasciare una paratoia delle quattro che compongono il manufatto sempre aperta, o con semplice apertura a richiesta, a parte casi straordinari di piogge torrenziali o acque alte eccezionali. Siamo pronti al dialogo per trovare una soluzione concludono - ma siamo anche pronti a farci sentire e manifestare nei modi che riterremo più idonei».