CAMPONOGARA - Casco integrale in testa, scende da una motocicletta e prende d'assalto la porta d'ingresso di un piccolo supermercato. Scatta l'allarme del negozio e il ladro batte in ritirata. A cosa effettivamente mirasse l'azione messa in atto dal delinquente solitario appare però poco razionale, se non addirittura sospetta. Forse il vero obiettivo era la cassaforte ubicata all'interno del modesto punto commerciale.

Il fatto

Sarebbe comunque stata una operazione vana. Essendo il negozio a conduzione familiare, alla sera tutto l'incasso della giornata viene versato in banca. Il fatto è successo poco dopo le due di martedì a Prozzolo di Camponogara, quando una persona è giunta sul posto alla guida di una motocicletta e dopo avere messo in cavalletto il mezzo si è messa ad armeggiare con un mini piede di porco sulla porta d'ingresso del minimarket Coop di via Togliatti 6. Tutto è stato rigorosamente registrato dalle telecamere di sorveglianza del negozio. La serratura ha resistito esattamente per 23 secondi, ma quando la porta si è aperta è risuonato forte il rumore della sirena d'allarme e il malcapitato, come sopra riportato, ha preferito battere e in ritirata senza neppure tentare di entrare nell'esercizio per prendersi almeno da bere.

Sul posto sono giunti celermente gli addetti della società privata di sorveglianza e i carabinieri. Dell'autore dell'azione non è stato possibile rilevare alcuna traccia, tantomeno la direzione presa dopo il colpo fallito. L'azione ha comunque creato qualche perplessità circa il reale obiettivo. Il motociclista potrebbe infatti essere stato solo la testa di ponte di un gruppo malavitoso più numeroso.