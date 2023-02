CAMPONOGARA - Incidente stradale a Camponogara: muore a 90 anni l'ex sindaco Alfredo Tamburini. Il 90enne era sul posto passeggero in auto. Alla guida, la figlia che aveva appena parcheggiato di fronte la sua casa in via Papa Giovanni XXIII.

Al momento dello schianto dunque la vettura era ferma. Quando Tamburini ha provato a scendere è stato travolto da un altro veicolo.