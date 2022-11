CAMPOLONGO MAGGIORE - Furto nella notte al distributore di benzina di via Trentino a Liettoli di Campolongo Maggiore. Ad essere preso di mira il bar e l'ufficio amministrativo dell'attività Loro, magro il bottino: rubate monete per poco più di un centinaio di euro.

Ladri "spilorci" in azione

Ad accorgersi di quanto accaduto durante la tarda notte tra venerdì e sabato il gestore del distributore ieri mattina: «Quando sono andato al lavoro mi sono trovato davanti il fatto e ho subito capito che avevamo subito un furto. Non è di sicuro una bella sensazione, è una violazione che lascia il segno. Ci era già successo in passato in particolare quando al bar tenevamo le slot machine, che venivano prese di mira per rubare le monete. Da quando le abbiamo tolte però non era più successo.

Per entrare hanno rotto due porte fa sapere il gestore del Loro-, una che dà accesso al bar e l'altra, poco vicino, all'ufficio amministrativo. Per fortuna non è stata colpita invece la colonnina bancomat per il self-service di benzina, che abbiamo cambiato da poco». A causare i danni maggiori proprio la spaccata per mettere a segno il furto, ora il proprietario del distributore dovrà infatti cambiare in due ingressi ma non è stato necessario chiudere l'attività che già sabato mattina, nonostante i necessari rilievi da parte dei Carabinieri, ha potuto aprire.

Magro bottino

«Sono intervenuti i Carabinieri di Campagna Lupia e Piove di Sacco, che ora stanno facendo le verifiche. Per fortuna i danni sono limitati agli ingressi, per il resto hanno frugato in giro ma non c'era l'incasso e neppure il computer è stato preso. Per quanto mi risulta per ora, hanno preso monete per un importo di quasi 200 euro».