Guasto al freezer, scoppia l'incendio nel bar: famiglia con un lattante evacuata

CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA) - Alle 6:15, i vigili del fuoco sono intervenuti via Villa a Campologo Maggiore per l’incendio di un bar: i gestori del locale e un lattante, che si trovavano al piano superiore bloccati dal fumo, sono stati evacuati con le scale. Le squadre dei pompieri arrivate da Mira, Mestre e Piove di Sacco con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori, hanno spento le fiamme innescate probabilmente da un freezer, che si sono estese alle perline in legno. Danni ingenti al bar provocati dalle fiamme e dal fumo, che ha invaso anche il vano scale e il piano superiore. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate questa mattina alle 9, con l’evacuazione del fumo e l’accertazione delle cause da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA