CAMPOLONGO - «Viene spenta la pubblica illuminazione, causa il forte rincaro delle tariffe elettriche, ma la Giunta si aumenta lo stipendio del 45%» protestano i consiglieri del gruppo di minoranza Campolongo Migliore che annunciano di voler portare la questione al prossimo Consiglio. Il sindaco replica: «Adeguamento coperto con fondi ministeriali, non comunali». «Troviamo contraddittorio la scelta di questa Giunta -commentano Elena Casalicchio, Marika Donola e Stefano Molena-. Per risparmiare sulle bollette la pubblica illuminazione verrà spenta ma il 5 aprile la Giunta si è votata l'aumento dello stipendio: il sindaco Mattia Gastaldi da 1.967,93 a 2.400 euro (metà se lavoratore dipendente) e così in percentuale anche per gli assessori. La possibilità dell'aumento dell'indennità di carica per gli amministratori pubblici è prevista dalla Legge di Bilancio 2022. C'era però la possibilità di rinunciare -spiegano i consiglieri di Campolongo Migliore-, il sindaco e i suoi assessori invece hanno deciso l'aumento e avranno diritto anche agli arretrati dal 1° gennaio 2022. Nel prossimo Consiglio proporremo una mozione che ridimensioni questo aumento, inopportuno per i tempi difficili che stiamo vivendo». Il sindaco Mattia Gastaldi, però, afferma che «i consiglieri uniscono due fatti, totalmente staccati tra loro, per gridare ad uno scandalo che non c'è. Sulla questione dell'illuminazione contingentata se i consiglieri PD hanno altre soluzioni, che non sia il dissesto dell'ente, aumentare le tasse o fare nuovi mutui, resto sempre disponibile all'ascolto. Mentre sulla questione dell'aumento il governo, con la legge 234/2021, ha disposto l'adeguamento a partire da gennaio 2022 delle indennità previste agli amministratori. L'adeguamento è coperto da specifici fondi ministeriali mandati ai comuni che possono essere utilizzati solo per tale uso, se non utilizzati rimandati a fine anno a Roma. Abbiamo pertanto deciso di procedere, partendo dal fatto che i compensi a Campolongo non venivano adeguati da circa 15 anni e sono già il 30% più bassi della media nazionale, ulteriormente abbassati di un altro 10% per la spending review. Ad oggi ricevo 750 euro mensili, a seguito dell'adeguamento saranno 980 euro netti. Tale differenza è coperta da fondi ministeriali, non comunali. Lo stesso adeguamento è stato adottato da praticamente tutti i comuni italiani».