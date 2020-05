MARGHERA - Picchiano il postino che ha appena recapitato un pacco a casa loro: la vittima denuncia padre e figlio di Marghera, entrambi molto conosciuti nell'ambito degli sport di combattimento. A segnalare l'episodio, risalente allo scorso 12 maggio, è lo Studio3A di Mestre, cui il portalettere si è rivolto per essere assistito e tutelato in tutte le sedi opportune. Protagonisti, di certo in negativo, sono l'Angelo Veneziano, al secolo Manolo Zecchini, 23 anni, campione di arti marziali miste, e il padre Emanuele promotore del Venice Combat Event.





A quanto riferito e verbalizzato ai poliziotti, il 46enne dipendente di Poste Italiane, verso mezzogiorno, ha suonato al citofono dell'appartamento degli Zecchini per consegnare un pacco di piccole dimensioni indirizzato al giovane fighter, ai vertici del ranking dei pesi leggeri italiani, spiegando che in ottemperanza alle disposizioni sul coronavirus, lo avrebbe lasciato appena all'interno del portone condominiale. Ma mentre tornava verso il suo scooter, il postino si è sentito contestare di aver lanciato il pacco anziché posarlo. Ne è nata una discussione piuttosto vivace a base di insulti proferiti dall'Angelo Veneziano e con il padre che dalle offese sarebbe passato ai fatti sferrando un pugno in faccia al 46enne e colpendolo con un calcio sul fondo schiena tanto da fargli cadere il palmare in dotazione per le consegne, raccolto da Zecchini jr e scaraventato verso l'uscita del viale condominiale. È a questo punto che il postino ha chiamato il 113 e, su consiglio degli agenti intervenuti per identificare gli aggressori, si è recato al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo per farsi medicare le ferite da trauma nella regione auricolare sinistra giudicate guaribili in quattro giorni salvo complicazioni. La formalizzazione della denuncia, il giorno dopo al commissariato di via Cosenz.

