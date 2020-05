Fase 2 Coronavirus, «riapriamo domani»: il segnale dei campeggi

CAVALLINO-TREPORTI Non solo l'hotel, ma anche il campeggio. Stagione al via per l'Union Lido, che da oggi inizia ufficialmente il suo sessantacinquesimo anno di attività. Da questa mattina riaprirà i battenti l'Art&Park hotel, l'albergo 4 stelle superior che si trova all'interno del camping. Ma da domani a riaprire al pubblico sarà anche il campeggio, il primo a 5 stelle in Italia, nel corso degli anni diventato un simbolo di ospitalità.



A seguito della pubblicazione dell'ordinanza regionale dello scorso 4 maggio, è stata estesa anche alle strutture ricettive extralberghiere la possibilità di ospitare viaggiatori autorizzati quali personale sanitario e tutti coloro che lavorano nei codici contemplati dall'emergenza Covid-19. Per questo, dopo l'apertura dell'hotel, programmata per oggi, Union Lido ha deciso di aprire da domani anche il campeggio, dando alloggio in maxi-caravan a tutti i viaggiatori autorizzati che necessitano di pernottare a Cavallino-Treporti.



IL TITOLARE

«Vogliamo ringraziare la Regione dice il Ceo e direttore generale di Union Lido, Alessandro Sgaravatti - per l'opportunità che ci viene data con questa norma che consente appunto di riaprire i battenti. Estendiamo i ringraziamenti al Comune di Cavallino-Treporti, per l'impegno messo in campo nel far sentire la voce delle strutture ricettive all'aria aperta. I nostri amministratori pubblici hanno dimostrato di saper gettare il cuore oltre l'ostacolo: con determinazione e intelligenza hanno trovato degli spiragli nei regolamenti e nelle leggi la possibilità di rimettere in moto le attività, infondendo fiducia e speranza nei cittadini».

Covid, cosa cambia nei campeggi E proprio l'apertura dell'intero resort vuole essere un chiaro messaggio di ottimismo a tutto il settore del turismo. «Inizia una nuova epoca e noi vogliamo fare la nostra parte aggiunge Sgaravatti ovviamente in questa fase possiamo ospitare solo quelle persone che sono autorizzate a muoversi nel territorio regionale. Però vogliamo dire a tutti, nel modo più semplice possibile, che noi ci siamo e siamo pronti a ripartire. Oggi compiamo un primo ma fondamentale passo per rilanciare il nostro comparto e più in generale quello dell'intera ospitalità. Lo stesso impegno, la volontà e l'ottimismo che la nostra organizzazione vuole comunicare, ci serviranno ad accogliere gli ospiti, orgogliosi quest'anno come in passato di quello che siamo».



Massima, ovviamente, l'attenzione posta alla sicurezza: nell'hotel, per esempio, è stata riorganizzata la sala delle colazioni e le camere saranno tutte a uso singolo. Nel campeggio, invece, ad essere aperti per ora saranno solo le case-mobili e anche in questo caso per accogliere solo un ospite per ogni unità. «Al nostro interno conclude il direttore generale di Union Lido abbiamo creato un team specializzato nella sicurezza, individuando i responsabili Covid. Possiamo contare anche su un medico e sulla collaborazione di una biologa, che già seguiva le procedure per il regolamento Haccp. Il team avrà il compito di vagliare ogni giorno la corretta esecuzione delle procedure previste anche se ad oggi dal Governo non sono arrivate delle indicazioni. Noi abbiamo deciso di mettere in atto tutte quelle procedure virtuose che sono state indicate dalle nostre associazioni di categoria nazionali, se poi dovranno essere adattate ad altri sistemi lo faremo. Le camere dell'hotel e i maxi-caravan per ora ospiteranno solo un ospite in ogni unità. All'interno del campeggio i locali si sono organizzati in modalità take-way e delivery». © RIPRODUZIONE RISERVATA