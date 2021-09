ERACLEA - La vista mare impareggiabile. Ma anche lo sciabordio delle onde in sottofondo. E aggiungiamoci anche il parcheggio per le auto, a due passi dalla spiaggia, lungo i terreni agricoli della zona o per i più fortunati lungo l'accesso al mare. Peccato che tutto sia senza alcuna autorizzazione. Campeggio abusivo sulla spiaggia del Mort, scatta la protesta dei naturisti. Non bastavano i bivacchi allestiti nella pineta con tanto di baracche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati