di Monica Andolfatto

MIRANO (VENEZIA) - Il furgone che hanno danneggiato, rompendo il finestrino, lo hanno lasciato. Di fatto non lo volevano rubare, bensì solo spostare perché ostruiva loro il passaggio. Così iche hanno agito nel fine settimana, se ne sono andati con. Due non avevano ancora le targhe apposte e quindi hanno pensato bene di prenderne due nuove di zecca a portata di mano: tanto anteriori che posteriori.Il colpo grosso in una, in via Cavin di Sala, al civico 74. Si tratta della, da poco acquisita da. Con ogni probabilità i soliti ignoti hanno approfittato dei lavori di ristrutturazione in corso che a quanto pare, per essere eseguiti, hanno comportato la disattivazione del sistema di allarme tanto anti intrusione che video.