© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPALTO (MESTRE) - I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mestre, la scorsa notte, dopo unin località, hanno intercettato e recuperato una delle tre autovetture rubate lo scorso 26 luglio dall’interno dei saloni della concessionaria “Campello Motors” di Mestre . Si tratta di unaA bordo c’erano due persone che, alla vista della pattuglia, accelerando improvvisamente, hanno iniziato ad effettuare una serie diper sfuggire al controllo. I carabinieri riuscivano a bloccare la folle corsa dell’Abarth all’altezza di via Passo Campalto, scongiurando eventuali incidenti e investimenti degli altri utenti della strada.I due che erano a bordo, riuscivano a scendere immediatamente dall’auto dandosi alla fuga nel buio verso le campagne limitrofe. Pochi minuti prima, un’altra delle autovetture rubate la nottata dello scorso 26 luglio, nello specifico una Alfa Romeo Giulia, veniva intercettata dalla pattuglia dei carabinieri di Mira. I militari riconoscevano l’autovettura e la targa e si ponevano invano all’inseguimento del veicolo. Il conducente infatti riusciva a far perdere le sue tracce.Il terzo veicolo, sempre una Alfa Romeo Giulia, veniva recuperata a Merano (BZ), poche ore prima, dai carabinieri dopo un lungo inseguimento.. Il, tentava invano di scappare, colpendo ripetutamente gli operanti con calci e pugni. Veniva definitivamente bloccato e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione.Le due autovetture recuperate (una Fiat 500 Abarth e una Alfa Romeo Giulia) sono attualmente sottoposte in sequestro per gli accertamenti e rilievi del caso. All’appello manca l’ultima auto, la seconda Alfa Romeo Giulia. Nei prossimi giorni verranno intensificati i controlli del territorio.