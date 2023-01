JESOLO - Investimento confermato, ma a data da destinarsi. Si tratta dell'ampliamento del campeggio International, il camping a 5 stelle di Jesolo, struttura ricettiva definita un gioiello della città capace di conquistare prestigiosi premi internazionali, con l'ultimo assegnato proprio nei giorni scorsi alla Fiera del turismo di Stoccarda, con l'ottenimento del titolo di Super Platz e il punteggio più alto in assoluto, risultando così il miglior campeggio d'Europa.



IL PROGETTO

Gestito dalla Jesolo Turismo, la società pubblico-privata che nel 2012 aveva acquistato un'area nella zona a ridosso del faro (quello dello storico locale Capitan Frank) per realizzare delle nuove piazzole e ampliare il campeggio, all'epoca sostenendo una spesa di 4,5 milioni di euro, ma per ora l'investimento, del valore di circa 30 milioni, è stato rinviato. È quanto emerso nella discussione del Consiglio comunale di giovedì scorso, 26 gennaio, durante l'esposizione della relazione annuale dei vertici della società.

A fronte dei dati enunciati dalla presidente Eleonora Baldo e dalla direttrice Claudia Davanzo, il capogruppo di Forza Italia Valerio Zoggia ha chiesto chiarimenti sul futuro ampliamento, definendolo fondamentale per alzare la qualità dell'offerta turistica garantita. E l'ex sindaco ha precisato: «Se il problema è la scadenza della concessione, l'avvio dei lavori di ampliamento può essere utile per il rinnovo della concessione alla stessa Jesolo Turismo». Chiara la risposta della presidente della partecipata, che a fronte della scadenza della concessione prevista al 2028 ha invocato prudenza. «Siamo consapevoli - ha spiegato Eleonora Baldo - che il campeggio rappresenta una parte importante delle nostre attività, come dimostrano i numeri. Jesolo Turismo peraltro ha nella sua vocazione gli investimenti nelle proprie strutture per migliorare gli standard qualitativi: nessuno però poteva immaginare quanto accaduto negli ultimi anni, soprattutto il Covid. Tutto questo ha imposto un cambio di prospettive, con l'esigenza di concentrarci sulle necessità quotidiane, tenendo conto che la scadenza dell'attuale concessione è prevista per il 2028: occorre avere un approccio responsabile e concreto, commisurando gli investimenti in base al tempo di ammortamento. Teniamo in considerazione l'ampliamento, ma in questo momento non riteniamo di procedere».



IL SINDACO

E sulla stessa scia è arrivata la precisazione del sindaco Christofer De Zotti. «Auspichiamo che l'investimento venga fatto, ma correttamente: chi gestisce la società chiede prudenza visto che la concessione durerà fino al 2028». Come spiegato nella relazione, il fatturato di Jesolo Turismo nel 2022 vede una proiezione al 31 dicembre 2022 di 10 milioni e 817mila euro. Si tratta di una performance importante, che segna un +10% rispetto al 2021 e in linea con il 2019, con circa 7 milioni di euro legati proprio al campeggio che nell'ultima estate ha registrato presenze in crescita con 199mila ospiti (maggiori rispetto al 2019). Gli utili previsti dalla società ammontano a 397mila euro.