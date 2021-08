Cavallino-Treporti, campeggi col tutto esaurito: oltre 60mila presenze

VENEZIA - Il turismo all'aria aperta di Cavallino-Treporti per Ferragosto segna dei numeri di presenze che tornano a crescere: «La stagione estiva è partita in sordina con Pentecoste, ma man mano che sono passate le settimane sono aumentate anche le presenze - dice il presidente di Assocamping Francesco Berton -. A fine luglio avevamo quasi l'80% delle presenze registrate in tutti i campeggi di Cavallino-Treporti e siamo oggi al 100%, dove sicuramente si registra il tutto esaurito, anche con numerose richieste alle quali non si riesce a rispondere».

In questo momento, rileva, «nei campeggi accogliamo oltre 60mila persone. Pensiamo che questo trend possa durare anche per la prossima settimana e poi man mano ci sarà un fisiologico calo. Ma si pensa di arrivare a fine agosto con ancora un 80% di presenze nelle strutture».