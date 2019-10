​Via la corrente, semaforo in tilt all'incrocio maledetto, e nessuno vigila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPALTO (VENEZIA) - La corrente è stata staccata, nella zona dell', teatro di molti incidenti e sotto accusa da parte dei cittadini, e il semaforo quindi non funziona più e non c'è nessuno (almeno dalle 9 fino alle 10.30 della mattina del 30 ottobre, momento in cui questo video viene girato) a regolare il traffico, a far attraversare i pedoni in tutta sicurezza.Ed è solo di una manciata di giorni fa, il 10 ottobre per l'esattezza, l'ultimo incidente mortale in via Orlanda: un pedone è stato travolto e ucciso da una vettura in transito. La vittima, Luciano Trevisan, aveva 63 anni era del posto, volontario del nido paritario di Campalto. Trevisan era appena uscito dall'asilo Sant'Antonio, che ha integrato anche il nido, all'interno del quale svolgeva lavori di manutenzione e di cura del verde. Gettati alcuni sacchetti di immondizia nei cassonetti situati dalla parte opposta di della strada, stava attraversando sulle strisce per andarsi a riprendere l'auto e rientrare a casa per pranzo. Abitava sempre in via Orlanda a poca distanza, al civico 74, con la moglie Marina Longo e uno dei due figli, Stefano di 29 anni.