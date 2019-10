© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPALTO (VENEZIA) - Incidente mortale, intorno alle 13 di oggi, 10 ottobre, a Campalto, in via Orlanda, di fronte alla chiesa del paese: un pedone è stato travolto e ucciso da una vettura in transito. La vittima è un uomo di 63 anni del posto.Per i rilievi sono intervenuti i Vigili Urbani. Traffico congesionato sulla strada.