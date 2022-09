CAMPAGNA LUPIA - Anche il Comune di Campagna Lupia sceglie di contingentare l'illuminazione pubblica per far fronte al caro-bollette. A partire da settembre infatti le luci pubbliche avranno un nuovo orario di spegnimento e accensione: la riprogrammazione prevede lo spegnimento sulle strade provinciali dall'una alle 5.30, mentre su strade comunali, spazi di quartiere, piazze e parcheggi l'orario sarà 1-6.30.

«Le difficoltà di famiglie e aziende preoccupano anche la nostra Amministrazione - fa sapere il sindaco Alberto Natin - Oggi la spesa necessaria alla copertura economica del servizio elettrico è arrivata a raggiungere quasi l'intero importo previsto a bilancio per la copertura dell'intero anno. Questa situazione eccezionale, per ora non confortata da indicazioni su eventuali contributi da parte del Governo, ci obbliga ad attuare interventi immediati per la riduzione dei consumi energetici pubblici, in particolare dovuti all'illuminazione con 1.700 punti luce».

L'Amministrazione rende noti ai cittadini una stima effettuata sui costi da sostenere con i rincari e il risparmio che sarà ottenuto applicando lo spegnimento in fasce orarie. Infatti, nel 2021 il costo annuale energetico è stato di 199.550 mila euro, per l'anno corrente invece senza lo spegnimento la stima dei costi è di 302 mila euro e per il 2023 di 400 mila euro. Con il provvedimento approvato in Giunta sullo spegnimento dei lampioni, per l'anno corrente la spesa passerà a 277 mila euro, con un risparmio di 25 mila euro, mentre per il 2023 a 295 mila euro, con un risparmio di 105 mila euro. «Nella speranza che questa scelta sia solo temporanea, l'Amministrazione - spiega Natin - si impegna ad aggiornare i cittadini sui progressivi costi di energia elettrica sostenuti e quelli risparmiati grazie al provvedimento».