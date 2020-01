Camorra nel Veneto orientale, via al maxi-processo: enti locali assenti

VENEZIA - Enti locali grandi assenti al maxi processo sulle infiltrazioni della camorra nel Veneto Orientale che conta 76 persone imputate. All’udienza preliminare in corso oggi in aula bunker di Mestre hanno chiesto di costituirsi parte civile la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Interno, oltre a Cgil e all’associazione Libera. Non c’erano, invece, né la Regione Veneto, né il Comune commissariato di Eraclea, né la Città metropolitana di Venezia. Dopo l’appello degli imputati (i 33 detenuti hanno partecipato in videoconferenza) le difese hanno chiesto un rinvio per poter analizzare alcune carte dell’inchiesta depositate soltanto venerdì scorso. Comunque ci sarà tempo per costituirsi anche entro la prossima udienza fissata per il 16 gennaio.

