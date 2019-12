Il caso di Eraclea: «In trentasette a processo per Camorra»

di Gianluca Amadori

ERACLEA - Si aprirà all'inizio di gennaio, probabilmente mercoledì 8, subito dopo la Befana, l'udienza preliminare relativa all'inchiesta sulle presunte infiltrazioni della camorra nel Veneto orientale. I pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 76 persone, 37 delle quali imputate di associazione per delinquere di stampo mafioso, nell'ambito dell'organizzazione criminale capeggiata dal boss di Eraclea, Luciano Donadio. Il gup che si occuperà del maxi fascicolo è Andrea Battistuzzi, ma è probabile che ad affiancarlo verrà designato un collega, in modo da poter definire i rinvii a giudizio e, contestualmente, radicare il processo con rito abbreviato entro il 19 febbraio, evitando così la scadenza delle misure cautelari: attualmente 33 imputati si trovano detenuti in carcere e 13 agli arresti domiciliari. I capi d'imputazione sono 88 e riguardano una lunga serie di episodi di estorsione, detenzione di armi, usura, bancarotta, false fatturazioni e spaccio di droga, avvenuti dall'inizio degli anni Duemila in poi.