Ok del Viminale alla commissione d'inchiesta sugli atti della giunta Mestre

VENEZIA - Il Prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto potrà nominare la, formata da funzionari della pubblica amministrazione e rappresentanti delle forze dell'ordine, perdella giunta dell'exdi(Venezia), arrestato nell'ambito di un'indagine della Dda su infiltrazioni e favori al clan dei Casalesi , in una maxioperazione che ha portato a 27 arresti e 58 indagati per camorra.Lo rende noto oggi l'on. Nicola Pellicani (Pd), precisando che il via libera è stato dato dal Ministero dell'Interno e sottolineando che «nel caso di prove di condizionamento mafioso negli atti amministrativi, il Comune potrebbe essereper. Un altro passo avanti per fare piena luce sull'intreccio tra mafia, politica e affari a Eraclea. Siamo sempre in attesa che il Presidente dell'Antimafia Nicola Morra, che ho più volte sollecitato, promuova una missione ufficiale della Commissione in Veneto, dove il radicamento delle mafie, in particolare della camorra e della 'ndrangheta, è stato ampiamente dimostrato dalle ultime indagini - conclude - che hanno portato a oltre cento arresti».