Camorra. Il brindisi del clan dopo le elezioni nel 2006: «Sindaco nostro»

di Gianluca Amadori

IL METODO DEI MAFIOSI

IL BLITZ

La Prefettura di Venezia sta valutando se vi siano gli estremi per disporre il, dopo, ugualmente, a piede libero soltanto perché gli episodi a lui contestati sono più risalenti nel tempo. Il prefetto Vittorio Zappalorto si è recato ieri al Palazzo di Giustizia di piazzale Roma, dove ha incontrato il procuratore capo, Bruno Cherchi, e il sostituto procuratore Roberto Terzo, per poi uscire, dopo un'oretta, con l'ordinanza di custodia cautelare sotto braccio.I funzionari di Ca' Corner inizieranno a studiarla nei prossimi giorni: dovranno capire se l'attuale giunta possa proseguire a gestire il Comune nonostante i gravi elementi raccolti da Polizia e Guardia di Finanza, relativi ad un presunto voto di scambio e all'infiltrazione del gruppo criminale facente capo a Luciano Donadio, collegato alla Camorra, capace di condizionare le scelte amministrative, come scrive il gip Marta Paccagnella.