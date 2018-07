Camion carico di calce si ribalta prima del casello, traffico nel caos

VENEZIA - Stamani i vigili del fuoco sono intervenuti appena fuori il casello autostradale di Portogruaro per un camion trasportante calce rovesciatosi mentre affrontava la rotatoria della SP 251: ferito l’autista. La squadra ha messo in sicurezza il mezzo, mentre il conducente era preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale.



I carabinieri hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

