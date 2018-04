SAN DONA' DI PIAVE - Camion in fiamme a 200 metri circa dall'uscita del casello di San Donà, in direzione Venezia: non trasportava merce pericolosa quindi si sta procedendo a spegnerlo con squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti, il camion ha preso fuoco in corsa, probabilmente per un surriscaldamento. Traffico bloccato, uscite obbligatorie.



GUARDA IL VIDEO

