Camion con il braccio della gru esteso tira giù il cartello in via Martiri della Libertà

MESTRE - Alle 17 di giovedì 16 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Martiri della Libertà a Mestre- Venezia per un pilone della segnaletica verticale di grandi dimensioni rovesciato da un camioncino transitato con il braccio della gru parzialmente esteso, che è andato a impattare contro il cartello: nessuna persona ferita. I pompieri intervenuti con il personale di prima partenza, l’autoscala e l’autogrù, hanno provveduto alla rimozione del cartello ripristinando la viabilità, che è rimasta interrotta. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 21.00.