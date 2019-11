Cambia il vento, il mare cancella il litorale

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vento che soffia dal mare rallenta i corsi d'acqua e provoca una nuova mareggiata. Verso mezzogiorno una forte mareggiata ha cancellato il litorale di Caorle. Se al mattino il maltempo aveva risparmiato il litorale, con il passare delle ore il mare sì è ingrossato con il cambiare del vento. Inevitabili le mareggiate che hanno spazzato via la spiaggia. Un danno che si deve aggiungere a quello della settimana che si sta per concludere. Fortunatamente non si registrano problemi al Porto dove nei giorni scorsi l'alta marea aveva provocato l'innalzamento del Rio che entra in città, con inevitabili allagamenti.