VENEZIA - Domani Pellestrina renderà omaggio a Raimondo Vianello, nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni, ma senza l’intitolazione della via. La cerimonia doveva rappresentare il clou della festa ma è stata rinviata, di qualche giorno, perché non sono stati ultimati, in tempo utile, alcuni adempimenti burocratici. Una vera e propria doccia gelata per gli organizzatori e i “nipotini” di Raimondo.

«Sono profondamente dispiaciuto - sottolinea Giorgio Vianello segretario dell’associazione San Stefano di Portosecco ma soprattutto mente e cuore dell’intera festa - sono quattro giorni che non dormo per cercare di curare ogni particolare della festa, abbiamo già allestito tutto il Palazzetto di Portosecco, grazie all’aiuto di volontari e amici. Questa notizia ci rammarica, la festa per Raimondo comunque ci sarà e cercheremo di impegnarci fino in fondo. La data del 7 maggio per noi ha un forte valore, è il centenario di Raimondo e noi vogliamo onorarne il ricordo proprio in questa occasione. Già oggi ci sarà un collegamento televisivo in diretta Rai, per raccontare i luoghi di Raimondo, la sua storia le sue radici. Abbiamo fatto tutto noi, da soli, con le nostre forze, mi sono impegnato con tutti i miei mezzi, anche personale, affinché la festa riuscisse. Non poter intitolare via Raimondo Vianello alla presenza della cugina di Raimondo, Virginia, di Edoardo Vianello, è proprio un peccato. Se lo sapevamo avremmo fatto noi un cartello, anche simbolico. Ma se queste sono le procedure non possiamo che adeguarci».



L’assessore comunale alla Toponomastica, Paola Mar, getta acqua sul fuoco: «La delibera di intitolazione della via è pronta, è già stata caricata a sistema ed è in itinere - conferma - per cui certamente Pellestrina avrà una via dedicata a Raimondo. La cosa si farà, ma vanno rispettate delle procedure ben precise. La delibera deve essere approvata dalla giunta, che questa settimana non si è riunita, prima di essere esecutiva. Lo sarà nei prossimi giorni, senza nessun problema. Non c’è nessuna frenata o retromarcia. Dispiace anche a me quello che è successo, ma nessuno mi ha mai interpellato chiedendomi se eravamo d’accordo e nella possibilità di rispettare questa tempistica. È stata “venduta” una cosa senza avere la certezza di poterla avere». I festeggiamenti verranno aperti alle 16 dal quadrangolare di calcio al Ballarin di San Pietro in Volta. In campo le formazioni de “I Vianello” rappresentanza Venezia Football Club, Forze dell’ordine e i Comunali. Poi alle 20 la cena (su invito) al Palazzetto di Portosecco, e alle 21 il concerto in piazza, gratuito e aperto a tutti, di Edoardo Vianello.