LIDO - Una modella come testimonial del calendario delle maree. È uscita la terza edizione del “Calendario delle Maree 2023” pubblicata, a scopo benefico, dall’azienda “Safety - Sub” del Lido. Molte sono già le richieste. Lo scorso anno l’edizione era andata esaurita e quindi già in molti lo hanno prenotato. Testimonial dell’iniziativa editoriale la modella e biologa marina Clarissa Zottino. Direttore artistico il capitano Nicola Odoardo Falconi, coadiuvato dal fratello Andrea. Il calendario ha questa particolarità come si evince anche dal titolo: mese per mese oltre alle date propone anche le previsioni di marea astronomica nel Golfo di Venezia. Uno strumento utile di lavoro proprio per chi frequenta la laguna, anche con piccole imbarcazioni da diporto, come per esempio i pescatori, o per altri compiti di vigilanza. Per questo è stata scelta anche una carta adeguata, più spessa e resistente, quasi impermeabile per poter stare in barca e resistere ad eventuali intemperie. La nuova edizione ha poi anche alcune novità importanti: si è passati da 12 a 16 pagine, corredate da altrettante foto di tre fotografi professionisti: Amerigo Vianello, Gianfranco Segantin e Roberta De Min.

La pubblicazione è accompagnata anche da interessanti contenuti ed approfondimenti sempre di carattere ambientale. C’è stato il contributo della Guardia Costiera Ambientale a cui verrà destinato il ricavato dell’iniziativa (al netto delle spese vive di pubblicazione). Il calendario (10 euro il prezzo di copertina) si può trovare nelle edicole e cartolibrerie del Lido e in alcune anche di Venezia.