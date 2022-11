Calendario Barbanera 2023, un anno di felicità e buone pratiche: in edicola da sabato 3 col Gazzettino

Barbanera nei dodici mesi dell'anno, continuerà a farci scoprire, o ricordare, tanti pratici consigli per la casa, l’orto, il giardino e il buon vivere quotidiano, fatto di ricette semplici in cucina, rimedi naturali per il benessere di mente e corpo, suggerimenti contro lo spreco e brevi approfondimenti sul vivere civile. Da sabato 3 dicembre Il Gazzettino sarà abbinato al Calendario Barbanera 2023 a €3,00 (più Il Gazzettino) in tutta l'area di diffusione.

La casa di Barbanera

C'è un posto in cui ancora oggi, seguendo i ritmi del cielo e della terra e il crescere e il calare della luna, si sperimentano la filosofia e le buone pratiche che da sempre suggerisce Barbanera in una quotidianità a misura d’uomo. E' la casa di Barbanera, a Spello, in Umbria: un complesso rurale del XVIII secolo di circa 7 ettari certificati bio, che ospita la sede editoriale e la redazione in un antico bachificio ristrutturato, la Fondazione Barbanera 1762, con oltre 50mila documenti antichi di cui 13mila almanacchi, calendari e lunari da tutto il mondo, e l’Orto giardino delle Stagioni, uno scrigno prezioso di biodiversità, dove convivono e dialogano in armonia, tra fontane e pergolati, semi e ortaggi rari o in via d'estinzione, frutti di archeologia arborea, fiori ed erbe officinali. La casa di Barbanera è visitabile tutto l'anno (prenotazione telefonica al numero 0742-391177, www.barbanera.it )

Il Calendario

Barbanera oltre che Almanacco è anche un pratico Calendario Lunario! Un concentrato di notizie e consigli da tenere in casa, che ci ricorda più da vicino i primi lunari in foglio che fin dal Medioevo viaggiavano per fiere e mercati. Ancora oggi nelle pagine del calendario troviamo le effemeridi, tanti suggerimenti per sapere cosa fare nell'orto, in giardino e in cantina seguendo le fasi lunari, con uno sguardo curioso alle stelle e all'oroscopo, e tanta attenzione allo star bene e alle buone pratiche.

Dal 2023 il calendario Barbanera esce anche in versione ottimizzata per non vedenti e ipovedenti, con scrittura Braille e contenuti multimediali tramite QR-code. Un'edizione speciale, nata in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che è fruibile da tutta la famiglia perché mantiene i colori, lo stile grafico e i temi classici che da più di due secoli e mezzo lo contraddistinguono.

Il personaggio: Barbanera il filosofo saggio

Erudito, astronomo, eremita, filosofo passato alla storia per la saggezza e per le sue previsioni, Barbanera sembra sia vissuto a Foligno nel 1700, in un tempo in cui i confini tra i saperi – astronomia e astrologia, scienza e buonsenso popolare – non era ancora così ben delineati. Tra realtà e leggenda, questa misteriosa figura di saggio dalla folta barba nera diede alle stampe il suo primo lunario nel 1762. Per l’efficacia dei suoi consigli e la sua capacità di parlare a tutti, la sua fama crebbe di giorno in giorno travalicando i confini regionali, fino a fare delle sue “creature” il calendario e l’almanacco italiani per antonomasia. www.barbanera.it