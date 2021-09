Calcio: via libera allo stadio Penzo, il Venezia gioca la prima partita in casa

VENEZIA - Via libera al Pierluigi Penzo, lo stadio di Venezia. La commissione provinciale pubblici spettacoli, riunitasi oggi, ha dato l'ok: quindi il Venezia giocherà la sua prima partita in casa in laguna. Scongiurato il «pericolo» Ferrara, il 19 settembre prossimo gli arancioneroverdi si scontreranno con lo Spezia tra le mura di uno degli stadi più suggestivi del Paese. Il «miracolo», come l'aveva definito lo special advisor del club Andrea Cardinaletti, è stato compiuto.